Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно семь матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.



Денис Паршин («Торпедо»)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.

Микс Индрашис («Динамо» Рига)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.

Павел Турбин («Амур»)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.

Пройти опрос также можно на сайте Playbuzz.

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