Зарипов получил возможность выступать в НХЛ, но будет оспаривать дисквалификацию

Нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный ИИХФ на два года за положительную допинг-пробу, получил разрешение на выступление в НХЛ, сообщил агент игрока в Северной Америке Дэн Мильштейн.



«Я с нетерпением жду продолжения карьеры в качестве профессионального хоккеиста в Северной Америке. Я очень благодарен руководству НХЛ за решение, в результате которого мне была предоставлена такая возможность. Несмотря на то, что мне дан шанс выступить в лучшей лиге мира, я планирую продолжать процесс в отношении своей апелляции в Спортивном арбитражном суде для того, чтобы доказать свою правоту и очистить своё имя», — передаёт обращение Зарипова Мильштейн в своём «твиттере».



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