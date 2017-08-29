Бойд: «Барыс» заметно продвинулся в КХЛ

Нападающий Дастин Бойд вспомнил о выступлении за «Барыс» и сборную Казахстана, а также рассказал о текущем положении дел в московском «Динамо».



«Решение выступать за Казахстан? Мы рассчитывали, что пробьёмся на Олимпиаду со сборной Казахстана, тогда ещё не было известно, что игроки НХЛ не сыграют в Корее. Я рад тому решению, которое принял в своё время. Зато в феврале у меня будет возможность перевести дух. Понимал, что у меня нет ни единого шанса, что пригласят в сборную Канады, хоть я и сыграл в 19 лет на молодёжном чемпионате мира в Ванкувере. В Канаде так много отличных хоккеистов, что можно спокойно собрать три сборных — и все они будут первоклассными. И тогда я сделал свой выбор в пользу Казахстана.

Я провёл в Астане шесть замечательных лет, решение было непростым. Ведь у меня в Астане остались квартира, машина, а самое главное — множество друзей. Но в жизни каждого человека наступает момент, когда надо что-то изменить, чтобы двигаться вперёд. «Динамо» — это большой хоккейный клуб, он был одним из первых в моём списке команд, в которых я хотел бы играть. А когда узнал, что команду возглавит Владимир Воробьёв, с которым мы ранее плодотворно сотрудничали в «Барысе», то выбор дался легко.

Тройка с Доусом и Боченски? Мы просто нашли друг друга! Мы много общались на льду и за его пределами. Это была особая химия. По каким-то необъяснимым причинам все мы были довольно быстрыми игроками. При этом каждый мог и забить, и отдать передачу. Конечно же, нам нравилось забивать и быть в центре внимания болельщиков и прессы. Но самое важное, я считаю, то, что за эти годы «Барыс» заметно продвинулся в лиге, приблизившись к статусу одной из топ-команд КХЛ.

Я был счастлив, когда забил гол в первой же игре за «Барыс». Во время астанинского периода карьеры у меня родились первенцы — близнецы Ари и Остин. А ещё здесь я впервые попробовал конину… Всё складывалось замечательно, и я ничего не хотел менять. Но всё когда-нибудь заканчивается», — цитирует игрока express-k.kz.