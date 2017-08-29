Коллинз: победа над «Адмиралом» значит для ХК «Сочи» очень много

Нападающий ХК «Сочи» Шон Коллинз подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:1).

ХК «Сочи» одолел «Адмирал», «моряки» проиграли в четвёртом матче подряд

«Мы приложили немало сил, у нас было хорошее начало — забросили две шайбы в первые пять минут матча и имели возможность увеличить перевес до трёх или четырёх шайб. Игра получилась волнительной, но преимущество в счёте позволило нам чувствовать себя в безопасности. Эта победа очень значима для нашей команды. Три очка и эта победа значат для нас очень много. Это придало уверенности команде. На предсезонке у нас было много испытаний в виде непростых матчей со сборными Канады, России и другими топ-командами. Нам была нужна уверенность, и это здорово — заработать пять очков в трёх матчах. Получить эту уверенность в своих силах. Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе.



Это приятно — забросить шайбу. Наша тройка работала действительно хорошо, и у нас было немало шансов в атаке. Мы могли забросить ещё несколько шайб. Мы должны были забивать — команде это было действительно очень нужно. Шайба придала нам уверенности, появилась «химия». Надеюсь, взаимопонимание только улучшится со временем. Я чувствую удовлетворение — это моя новая команда, и мне хочется создать хорошее впечатление о себе, начать с хороших результатов. Я рад, что мне удалось это сделать и забросить шайбу. Я доволен, но в чемпионате 56 матчей, и я не могу долго наслаждаться этой шайбой. Я должен двигаться к следующей», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале команды в YouTube.