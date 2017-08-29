Артюхин дебютирует за «Динамо» в матче с «Йокеритом»

Новичок московского «Динамо» Евгений Артюхин дебютирует за команду в матче с финским «Йокеритом». Нападающий выйдет в одной тройке нападения с Дмитрием Казионовым и Артёмом Подшендяловым.

«В чём-то я был не прав в играх с «Динамо». Артюхина ждёт горячий приём Как Артюхина встретят там, где его не ждали? История с Яласваарой ещё не забыта.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров)

Вишневский – Хиетанен, Карсумс – Бойд – Тарасов;

Соловьёв – Никулин, Артюхин – Казионов – Подшендялов;

Кутейкин – Корягин, Брюквин – Комаров – А. Алексеев;

Зайцев, Марковин – Ефремов — Сидляров, Петунин.



«Йокерит»:

Запольски (Рамо);

Лепистё – Ландин, Йоэнсуу – Регин – Н. Йенсен;

Кивистё – Гилрой, Толванен – О’Нилл – Палола;

Й. Йенсен – Лауридсен, Хухтала – Норман – Йормакка;

Риссанен — Раутанен, Пильстрём – Ниеми – Анттила.



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча, который начнётся в 19:30 мск.

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