Артюхин дебютирует за «Динамо» в матче с «Йокеритом»

Новичок московского «Динамо» Евгений Артюхин дебютирует за команду в матче с финским «Йокеритом». Нападающий выйдет в одной тройке нападения с Дмитрием Казионовым и Артёмом Подшендяловым.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров)
Вишневский – Хиетанен, Карсумс – Бойд – Тарасов;
Соловьёв – Никулин, Артюхин – Казионов – Подшендялов;
Кутейкин – Корягин, Брюквин – Комаров – А. Алексеев;
Зайцев, Марковин – Ефремов — Сидляров, Петунин.
«Йокерит»:
Запольски (Рамо);
Лепистё – Ландин, Йоэнсуу – Регин – Н. Йенсен;
Кивистё – Гилрой, Толванен – О’Нилл – Палола;
Й. Йенсен – Лауридсен, Хухтала – Норман – Йормакка;
Риссанен — Раутанен, Пильстрём – Ниеми – Анттила.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча, который начнётся в 19:30 мск.
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