Овечкин приступил к тренировкам с «Вашингтоном» за две недели до начала лагеря

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл первую тренировку с несколькими другими игроками команды, в том числе с Евгением Кузнецовым и Дмитрием Орловым.



Как сообщает CSN Midatlantic, Овечкин приехал в Вашингтон на несколько недель раньше обычного, чтобы пройти акклиматизацию до начала тренировочного лагеря и поработать с тренером. Сборы «Вашингтона» стартуют в середине сентября.

Евгений Кузнецов отметил, что Овечкин, который является самым тяжёлым игроком в команде и в прошлом сезоне весил 108 килограммов, сбросил вес.



«Заметно, что он сбросил вес. Каждый год ты пытаешься стать лучше, что-то меняешь летом. Ови, как и другие ребята, хочет что-то поменять», — сказал Кузнецов.