Гурьянов: буду пробиваться в НХЛ, надеюсь, смогу играть в звене с Радуловым

Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов рассказал, что постарается закрепиться в составе основной команды в новом сезоне, и выразил надежду, что сможет выходить в одном звене с новичком «звёзд» Александром Радуловым.

«Конечно, „Даллас“ подписал хороших игроков в это межсезонье, но я буду стараться пробиться в НХЛ. Думаю, у меня есть очень хороший шанс попасть в команду, так что посмотрим. Я буду делать всё, что в моих силах.

Молодёжный чемпионат мира для меня стал шагом вперёд. Из юниорского хоккея попасть во взрослый однозначно было повышением. Он здорово помог мне в плане уверенности. После чемпионата тренеры в АХЛ стали давать мне играть помногу — и в большинстве, и в меньшинстве, и в овертаймах. После того как сыграл в НХЛ, понял, над чем именно нужно работать дальше. Я старался действовать именно так, как мне говорили тренеры. Мне кажется, получилось неплохо.

Думаю, приход Радулова в «Старз» — это хорошо для меня. Если мне удастся попасть в НХЛ, будет здорово иметь рядом игрока из России. Если я чего-то не буду понимать, уверен, он поможет. Он отличный хоккеист — умный, хорош с шайбой и с мощным броском. Я пока не разговаривал с ним. Когда он приедет в Даллас, обязательно это сделаю. Надеюсь, что смогу играть с ним в одном звене", — приводятся слова Гурьянова на официальном сайте НХЛ.