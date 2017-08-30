Силовой приём Пушкарёва признан лучшим на первой неделе в КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила топ-5 силовых приёмов первой недели регулярного чемпионата. Лучшим стал силовой приём форварда «Барыса» Константина Пушкарёва на защитнике рижского «Динамо» Гунарсе Скворцове.
Полностью рейтинг выглядит так:
5. Сергей Плотников (СКА).
4. Никита Комаров («Динамо» Москва).
3. Томаш Грнка («Слован»).
2. Мартиньш Карсумс («Динамо» Москва).
1. Константин Пушкарёв («Барыс»).
Также данное видео с лучшими силовыми приёмами доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.