Евгений Фёдоров назначен главным тренером «Бурана»

Евгений Фёдоров назначен новым главным тренером воронежского «Бурана», сообщается на официальном сайте клуба Высшей хоккейной лиги. Он сменил Сергея Карого, который вместе с Александром Даниловым будет работать в «Россоши» — команде Национальной молодёжной хоккейной лиги. В прошлом сезоне команда не вышла в плей-офф ВХЛ, заняв 25-е место в общей таблице лиги.



«Сергей Валерьевич отлично себя зарекомендовал в работе с молодёжью. Этот тренерский тандем уже показывал хорошие результаты, в том числе под их руководством ХК «Россошь» завоевал медали первенства НМХЛ. Максим Колесников также остаётся в структуре клуба.

Что касается Евгения Фёдорова и Александра Трофимова, можно сказать, что их тренерская карьера только начинается. Однако у них есть огромный игровой опыт, амбиции, желание работать и достигать поставленные задачи. Оба специалиста молоды, и я думаю, что они быстро найдут общий язык с нашей командой», — сказал генеральный директор клуба Артём Тройнин.