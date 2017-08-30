Доми: жаль, что уходит Доун, который 20 лет вёл за собой «Аризону»

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» Макс Доми высказался об уходе Шейна Доуна из команды.



«Очень жаль, что уходит игрок, который 20 лет вёл за собой эту команду. В то же время у нас новая команда, и я в восторге от наступления новой эры в «Аризоне». В команде не бывает одного настоящего лидера. Роль капитана переоценена. В этой раздевалке каждый – лидер. Все по-разному справляются с различными ситуациями и двигают команду вперед. Это 23 парня, а не один», – цитирует игрока Sportsnet.

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