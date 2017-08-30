Кожевников: хороший старт «Нефтехимика» ожидаем, команды Назарова всегда играли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил старт «Нефтехимика» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Хороший старт «Нефтехимика»? Это ожидаемо. Где бы Назаров ни работал, у него результат был и команды играли. И в Челябинске у него играла команда, и в Астане. Будем смотреть, но прошло всего четыре-пять игр. После 10 матчей можно будет делать приблизительные выводы», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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