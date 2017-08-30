«Барыс» выиграл второй матч подряд, на своём льду одолев «Торпедо»

«Барыс» в родных стенах переиграл «Торпедо». Это третья победа астанинской команды в четырёх матчах и вторая подряд. Нижегородская команда в четырёх выездных матчах помимо данного поражения дважды победила и один раз уступила в овертайме — набрано семь очков.

Астанинская команда вышла вперёд на исходе девятой минуты матча — отличился Талгат Жайлауов.На 25-й минуте встречи Денис Баранцев сравнял счёт. Это первое очко для игрока в текущем сезоне. Более того, это первый гол для защитников нижегородской команды в текущем сезоне. В начале 38-й минуты матча Даррен Диц вновь вывел «Барыс» вперёд. На 54-й минуте Михаил Григорьев вновь сравнял счёт, однако через минуту и четыре секунды Найджел Доус забил победный гол. Под занавес матча хозяева поразили пустые ворота стараниями Кевина Даллмэна. Как итог — победа хозяев со счётом 4:2. Нижегородцы дважды забили в большинстве из трёх попыток.

Программа игрового дня регулярного чемпионата КХЛ представлена ещё одним матчем — «Слован» примет минское «Динамо». Матч начнётся в 20:00 мск.

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