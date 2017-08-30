К. Хэйс: мне было очень стыдно, что я не играл в плей-офф

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Хэйс рассказал, что считает предстоящий сезон крайне важным для своей карьеры.



«Пришло время доказать, что я справлюсь. Не хочется всю карьеру провести на одном месте. Появился отличный шанс, и я должен им воспользоваться, чтобы показать тренерам и болельщикам, что заслужил повышение.



Мне было очень стыдно, что я не играл в плей-офф. Команда проигрывает, а меня даже на льду нет. Такого никому не пожелаешь. Очень неприятно, но это отлично мотивирует», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Радулов вставил зубы, а у Кузнецова новая форма. Соцсети игроков НХЛ Кузнецов вновь повеселил народ, Овечкин обрадовал друзей, а Радулов занялся своим внешним видом.