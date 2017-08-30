Минское «Динамо» уступило «Словану», потерпев четвёртое поражение в сезоне

Братиславский «Слован» на домашнем льду оказался сильнее минского «Динамо», матч завершился со счётом 4:2.



После первого периода счёт в матче был 1:1, у хозяев отличился Колби Дженовей, у динамовцев — Александр Павлович. Во второй 20-минутке гости сумели выйти вперёд благодаря голу Евгения Ковыршина. В третьем периоде «Слован» сумел забросить трижды усилиями Андрей Месароша, Милоша Ржепика и Радека Смоленяка и получить первую победу в чемпионате.



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