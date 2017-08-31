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С. Фёдоров: Ягру 45 лет, в этом ракурсе Зарипов поинтереснее чеха

31 августа 2017, четверг. 09:54 Хоккей

Легендарный хоккеист Сергей Фёдоров оценил шансы 36-летнего нападающего Даниса Зарипова заключить контракт в НХЛ, а также поделился мнением о его дисквалификации после положительной допинг-пробы.

«Могу ли я представить, что Данису Зарипову дадут контракт в НХЛ? Шансы есть всегда. Ягр не может там найти работу, но ему же 45 лет, так что в этом ракурсе Зарипов, может, даже поинтереснее чеха. Если серьёзно, я точно знаю, что Данис — универсальный игрок. Если ему найти правильную роль, то он в любом клубе будет так же разыгрывать, как он это делал в „Магнитке“ с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем.

Для меня ситуация с Данисом — это полнейший нонсенс. Я же играл в «Магнитке» и знаю всех ответственных людей, знаю весь медицинский персонал. То, что произошло, – это абсолютный нонсенс. Я не знаю технических моментов, но знаю Даниса, для которого самым большим допингом может быть пара чашек кофе. Желаю ему восстановить своё доброе имя и продолжить карьеру, ему нужно играть", — цитирует Фёдорова «Р-Спорт».

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Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Данис Зарипов Сергей Фёдоров Яромир Ягр
Новости. Хоккей
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