Месарош: «Слован» заслуженно выиграл, нам нужна была эта победа

Защитник «Слована» Андрей Месарош прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:2), которая стала для его команды первой в сезоне.



«Это важная победа, она была нам нужна. Мы хорошо играли весь матч, пропустили два гола, но у нас было много шансов забить в первых двух периодах. В защите мы также сыграли хорошо и заслуженно победили.



Мы старались бросать по воротам как можно чаще, Колби Дженовей нашёл меня пасом. Неважно, кто забил, главное, мы сравняли счёт и после этого стали лучше играть», — цитирует Месароша пресс-служба клуба.

Минское «Динамо» уступило «Словану», потерпев четвёртое поражение в сезоне