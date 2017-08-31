«Ак Барс», ЦСКА и «Салават Юлаев» претендуют на Атанасью

Стали известны клубы КХЛ, претендующие на форварда «Детройт Ред Уингз» Андреаса Атанасью. По информации «Чемпионата» из источника, близкого к переговорам, канадец греческого происхождения рассматривает круг из трёх-четырёх команд. Помимо «Ак Барса», об интересе которого к Атанасью ранее уже сообщалось, это «Салават Юлаев» и ЦСКА.

Ш. Бабаев: Атанасью рассматривает предложения из КХЛ, советуясь с Дацюком

ЦСКА и «Ак Барс» имеют одну свободную легионерскую вакансию, а в «Салавате Юлаеве» на данный момент пять иностранцев. Недавно уфимскую команду покинул чешский форвард Доминик Кубалик.



23-летний форвард «Детройта» Андреас Атанасью на 99% прожолжит карьеру в КХЛ, а его агент Шуми Бабаев уже вступил в активные переговоры с российскими топ-клубами.

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