Кознев: «Северсталь» вернулась с выездной серии по спортивному злой

Спортивный директор череповецкой «Северстали» Алексей Кознев подвёл итоги выездной серии, в которой команда не сумела добыть ни одной победы в четырёх встречах.



«Команда вернулась по спортивному злой, настроение вполне рабочее. Ребята понимают, в чём они уступили. Игра у команды была. И она была на достаточно высоком уровне. Поэтому я думаю, что результат должен был быть другим. Но есть то, что есть. И сейчас команда готова биться», — приводит слова специалиста официальный сайт череповецкого клуба.

«Торпедо» будет ближе всех к СКА и ЦСКА на Западе? Мнения экспертов Кто разочаровал, а кто порадовал на старте 10-го сезона КХЛ? Анализируют эксперты.