Есмантович: ЦСКА готов сделать всё, чтобы помочь сборной завоевать золото ОИ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил старт команды в чемпионате КХЛ, а также отметил, что московские «армейцы» готовы сделать всё, чтобы помочь сборной России завоевать золотые медали на Олимпийских играх 2018 года.

«Думаю, ещё рано выставлять какие-либо оценки, тем более что удовлетворение для нас может наступить только после выполнения основной задачи — завоевания Кубка Гагарина! А сейчас мы должны получать положительные эмоции от хорошо проделанной черновой работы в подготовительный период, плодотворных тренировок на льду, хорошего микроклимата в раздевалке и вокруг команды. Пока я как президент клуба происходящим доволен. После старта чемпионата мы провели четыре выездные игры. Все матчи были с непростыми соперниками. Поединок с питерским СКА, конечно, стоит особняком, к сожалению, в нём мы не смогли добиться положительного результата, хотя ребята играли до последней секунды. В трёх следующих играх мы победили, правда, дважды успех к нам приходил не в основное время. Упорный характер встреч никого не должен удивлять, все соперники играют против ЦСКА с удвоенной энергией. Именно после таких тяжёлых игр, где победитель решается в овертайме или по буллитам, где иногда случаются неожиданные поражения, мы должны делать правильные выводы, которые приведут к нужному результату.



Конечно, определённые сложности в связи с олимпийским сезоном есть. Всё-таки олимпийская пауза будет непривычно большой, но хочу подчеркнуть, что все клубы будут в равных условиях. В то же время, развивая наш родной клуб, мы не можем забывать про стратегические задачи отечественного хоккея, которые необходимо решать сообща. Если у нашей национальной команды есть шанс побороться за золотые медали на Олимпийских играх, то надо сделать всё для реализации этой цели. Коллектив ЦСКА готов в нужный момент перестроиться и принять максимальное участие в сборной России. Мы будем рады предоставить игроков, тренеров и специалистов, чтобы помочь ФХР решить главную задачу», — сказал Есмантович «Чемпионату».

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