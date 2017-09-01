Райан Мэллоун присоединился к тренировочному лагерю «Миннесоты»

Нападающий Райан Мэлоун присоединился к тренировочному лагерю «Миннесоты Уайлд». Об этом информирует пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. 37-летний хоккеист в настоящее время является свободным агентом.



Ранее Мэлоун выступал в Национальной хоккейной лиге за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». За свою карьеру нападающий провёл 647 матчей на уровне Национальной хоккейной лиги​ и набрал 370 очков — забросил 179 шайб и отметился 191 голевой передачей.

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