Владелец «Монреаля»: нам было жаль терять такого игрока, как Марков

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Джефф Молсон прокомментировал решение защитника Андрея Маркова перейти в клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс».



«Очевидно, что нам было жаль терять такого игрока, как Марков. Он провёл здесь хорошую карьеру. В глубине души он истинный «монреалец». Но я думаю, что он осознанно принял это решение. Андрей движется дальше. Мы собираемся преодолеть эту потерю. Но мы благодарны за всё, что он сделал для нас», – цитирует Молсона NBC.

Экс-защитник «Колорадо» Желина подписал пробный контракт с «Монреалем»