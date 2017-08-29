Экс-защитник «Колорадо» Желина подписал пробный контракт с «Монреалем»

Защитник Эрик Желина подписал пробный контракт с «Монреаль Канадиенс», сообщается на официальном сайте клуба. Он примет участие в тренировочном лагере команды.



26-летний хоккеист последние полтора года провёл в системе «Колорадо Эвеланш». В прошлом сезоне он сыграл 27 матчей за основную команду, набрав 1 (0+1) очко, а также 27 игр в АХЛ, где отметился 12 (3+9) баллами за результативность. Всего в НХЛ на счету Желины 14 голов и 41 передача в 189 матчах за пять сезонов в «Колорадо» и «Нью-Джерси Дэвилз».

На горящем стуле. Генменеджеры НХЛ, которых могут уволить Генеральных менеджеров меняют не так часто, как тренеров, но и такие отставки иногда бывают. С кем из клубных боссов НХЛ могут попрощаться?