Игроки «Северстали» поздравили ребят из подшефного детского дома с Днём знаний

Накануне 1 сентября хоккеисты «Северстали» Константин Корнеев, Валерий Васильев, Матей Странски, а также генеральный менеджер команды Валерий Зелепукин и тренер Дмитрий Ерофеев посетили череповецкий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наши дети», над которым несут шефство.



Представители хоккейной команды подарили ребятам полезные канцелярские подарки к новому учебному году, а также пожелали успехов в учёбе и пригласили на хоккейные матчи и тренировки команды.



«Мы тоже ходили в школу. Это самый нужный этап в жизни. Важно, чтобы вы учились хорошо, работали. Это приучает к дисциплине. От команды мы привезли вам небольшие подарки к учебному году», — сказал Валерий Зелепукин.

Хот-доги от Кагарлицкого и лимонад Гудачека. «Северсталь» открыла сезон Как рейтинг клубов КХЛ изменил жизнь череповецкого клуба.

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