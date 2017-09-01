Сошников: я сильно поменял стиль, чтобы оставаться в составе «Торонто»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Сошников рассказал, как изменил свою игру, чтобы оставаться в составе команды, а также очертил цели на новый сезон.

«Я сильно поменял стиль, чтобы оставаться в составе „Торонто“. К тому же играл в четвёртом звене, поэтому пришлось перестраиваться. Там другая работа, функции. Хотя зацикливаться сейчас на этом не хочу. В этом году — новый старт. Надо подняться в более высокие тройки, играть в свой хоккей. Но и плюсы есть — научился играть в меньшинстве, показал хорошую статистику.



Необязательно первые два звена. Даже в третьем ты получаешь много игрового времени. И в меньшинстве я тоже хотел бы выходить. Это очень важный компонент. Летом восстанавливался после травмы. Но думал, было бы хорошо забить 20 голов за сезон — такую цель перед собой поставил», — приводятся слова Сошникова на официальном сайте НХЛ.