Любимов: ребята предложили сделать «люльку» в честь рождения сына, если забью

Нападающий ЦСКА Роман Любимов прокомментировал победу над «Авангардом» со счётом 3:0 и свой гол.

«Первые полтора периода голова, как в тумане, была, но потом игра пошла. „Авангард“ — очень хорошая команда. Играть с ними сегодня было тяжело. Где-то нам повезло, что забили. Спасибо Илье Сорокину, тащил. В целом доволен сегодняшним матчем. Что изменилось в КХЛ? Номер сезона поменялся. А если серьёзно, рано говорить об этом.

Сына ещё не забрали из роддома, может быть, завтра. Как назвали? Уже решили, но пока говорить не буду. Жест после гола ребята предложили сделать. Сказали, если забьёшь, давай отпразднуем", — передаёт слова Любимова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Логункова.

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Видео гола Любимова также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.