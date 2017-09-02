Бекстрём: Овечкин более склонен к эпатажу и публичности, любит свет прожекторов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился мнением о том, что форвард Александр Овечкин привлекает большое внимание.



«Это то, что каждый из нас может контролировать. Овечкин более склонный к публичности и эпатажу человек, чем я. Ему нравится быть в свете прожекторов. Для меня возможность этого избежать — во благо, я предпочту, чтобы так всё и оставалось. Мне это просто не нужно. Уверенности в себе хватает и так.



Конечно, титул — во главе моих приоритетов. Сейчас мы немного перестроили команду и, наверное, уже не будем считаться главными фаворитами. И мне кажется, для нас это хорошо. Думаю, что правильной целью перед началом каждого сезона является выход в плей-офф. А дальше, как мы знаем, может случиться что угодно. И ведь действительно же может», — цитирует Бекстрёма официальный сайт лиги.



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