Бадюков: ЦСКА нужно учиться терпеть, с «Авангардом» были провалы в обороне

Двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился впечатлением от матча ЦСКА с «Авангардом». Московские «армейцы» победили со счётом 3:0.



«Как только омичи усиливали темп игры, то сразу появлялись моменты у ворот Сорокина. Гости не давали ЦСКА выйти из своей зоны в конце первого и весь второй период. Думаю, где-то не повезло команде Скабелки, а где-то техническое мастерство подвело. Пережогин должен был забивать. Когда всё начинаешь делать быстрее, появляется технический брак. «Авангард» прекрасно готов физически, правда, поначалу стушевались, на второй минуте пропустили шайбу от Капризова.



У меня на самом деле вопрос возник к ЦСКА. Если команда такого калибра допускает такие провалы в обороне, как во втором периоде, и выглядит безлико, то это проблема. Матч с «Авангардом» — хороший экзамен для «армейцев». ЦСКА ещё не вёл с минимальным преимуществом у соперника по ходу встречи, команда учится играть именно при счёте 1:0 в свою пользу, когда нельзя допускать ни одной ошибки. Когда «армейцы», как в матче с московским «Динамо», начинают вести крупно, то они раскрепощаются, новички проявляют креатив. А как они себя будут вести, когда надо терпеть? Это ещё вопрос.



Мало кто будет спорить, что Никитин мало поменял рисунок игры ЦСКА по сравнению с прошлым сезоном. Это мы видим и по розыгрышу большинства, и по игре «пять на пять». Так что предсезонка для главного тренера продолжается. Притирка, думаю, будет продолжаться до ноября, когда начнётся первый этап Евротура. Когда определяться сборники, понятна концепция, в каком составе будет готовиться команда к Олимпиаде, тогда уже и ЦСКА обретёт постоянный состав», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.