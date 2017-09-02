Треливинг: не знаю, откуда взялись слухи об интересе «Калгари» к Ягру и Игинле

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг прокомментировал информацию о возможном подписании Джерома Игинлы или Яромира Ягра.



«Не знаю, откуда взялись слухи о нашем интересе к Игинле и Ягру. Мы никогда не декларировали, что собираемся что-то предпринять в этом направлении.



Скорее всего, тренировочный лагерь начнётся с теми игроками, что у нас уже есть. Появление новичков, но я не даю никаких гарантий, что так случится.



Пока не ожидаю каких-то громких подписаний. Но мы оцениваем ситуацию каждый день», –цитирует Треливинга Sportsnet.

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