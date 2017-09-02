СКА — «Торпедо»: Андрей Алтыбармакян проведёт первый матч в КХЛ

Стал известен состав петербургского СКА на матч с «Торпедо», который начнётся в Нижнем Новгороде сегодня, 2 сентября, в 17:00 по московскому времени. Встреча станет первой в Континентальной хоккейной лиге для нападающего «армейцев» Андрея Алтыбармакяна.



Коскинен (Шестёркин);

Ковальчук — Дацюк — Плотников, Гавриков — Херсли;

Широков — Коскиранта — Карпов, Хафизуллин — Чудинов;

Гусев — Прохоркин — Барабанов, Яковлев — Зуб;

Калинин — Каблуков — Алтыбармакян, Рыков — Рукавишников.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

СКА проиграет «Торпедо»! Прогнозы на игровой день КХЛ: видео Когда-то же это должно случиться, а Нижний Новгород – подходящее место.