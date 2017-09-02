СКА — «Торпедо»: Андрей Алтыбармакян проведёт первый матч в КХЛ

Стал известен состав петербургского СКА на матч с «Торпедо», который начнётся в Нижнем Новгороде сегодня, 2 сентября, в 17:00 по московскому времени. Встреча станет первой в Континентальной хоккейной лиге для нападающего «армейцев» Андрея Алтыбармакяна.
Коскинен (Шестёркин);
Ковальчук — Дацюк — Плотников, Гавриков — Херсли;
Широков — Коскиранта — Карпов, Хафизуллин — Чудинов;
Гусев — Прохоркин — Барабанов, Яковлев — Зуб;
Калинин — Каблуков — Алтыбармакян, Рыков — Рукавишников.
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СКА проиграет «Торпедо»! Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
Когда-то же это должно случиться, а Нижний Новгород – подходящее место.