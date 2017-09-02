«Динамо» Рига — «Динамо» Москва: Зиле подрался с Комаровым

Во втором периоде матча между рижским и московским «Динамо» произошла драка между защитником хозяев Кристапсом Зиле и нападающим гостей Никитой Комаровым. Оба хоккеиста после стычки получили от судей по «2+2».



После двух периодов латвийская команда проигрывает в матче со счётом 0:5. Первую шайбу за московских динамовцев забросил нападающий Евгений Артюхин.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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