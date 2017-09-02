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Бесчастных: «Тосно» тренируется в Москве, поэтому нахожу время на Ночную лигу

2 сентября 2017, суббота. 19:44 Хоккей

Старший тренер футбольного клуба «Тосно», игрок команды Ночной хоккейной лиги «Ядрёный вождь» Владимир Бесчастных поделился впечатлениями от стартового матча седьмого сезона НХЛ, в котором он и его партнёры обыграли «Арктик» со счётом 6:3.

«Прекрасная атмосфера, прекрасное настроение. Тем более что мы выиграли. Я люблю играть в хоккей, и сегодня у меня выдалось время, что для меня вообще редкость. Часто играть у меня не получится, потому что я работаю в «Тосно». Сейчас у меня так сложились обстоятельства, что мы тренируемся в Москве. Совмещать хоккей и работу вообще никак не получается. В данный момент тренируемся в Москве, в Строгино. Ищем место для тренировок в Тосно, поэтому сейчас работаем в Москве. Как только нам его сделают, мы переедем туда, и тогда времени на хоккей точно не будет», — передаёт слова Бесчастных корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Тосно Владимир Бесчастных Ночная хоккейная лига
Новости. Хоккей
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