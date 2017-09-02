Епанчинцев: Радил получил сотрясение, не узнавал врачей и тренеров

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0 Б).

«Первый и второй период соперник больше владел преимуществом, на это есть причины: очень мало времени на восстановление, тяжёлая поездка, шестой матч и все игры через день. Это было заметно. Радует, что третий период сыграли правильно — искали моменты, контратаки. Был хороший шанс в овертайме, в большинстве могли забивать. Рад этой победе, хоть и по буллитам.

У Лукаша Радила травма, в больнице сейчас. Сотрясение, человек потерялся, вплоть до того что не узнавал тренерский штаб и доктора. Почему не использовали Ли и Цыплакова? Тяжело молодым ребятам в такую игру войти, не имея такого опыта», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Минское «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, уступив «Спартаку» по буллитам

Вы также можете посмотреть видео, где Радил получает травму, на официальном сайте КХЛ.