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Епанчинцев: Радил получил сотрясение, не узнавал врачей и тренеров

2 сентября 2017, суббота. 20:18 Хоккей

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над минским «Динамо» (1:0 Б).

«Первый и второй период соперник больше владел преимуществом, на это есть причины: очень мало времени на восстановление, тяжёлая поездка, шестой матч и все игры через день. Это было заметно. Радует, что третий период сыграли правильно — искали моменты, контратаки. Был хороший шанс в овертайме, в большинстве могли забивать. Рад этой победе, хоть и по буллитам.

У Лукаша Радила травма, в больнице сейчас. Сотрясение, человек потерялся, вплоть до того что не узнавал тренерский штаб и доктора. Почему не использовали Ли и Цыплакова? Тяжело молодым ребятам в такую игру войти, не имея такого опыта», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Минское «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, уступив «Спартаку» по буллитам

Вы также можете посмотреть видео, где Радил получает травму, на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Спартак Вадим Епанчинцев Травмы - хоккей
Новости. Хоккей
2 сентября 2017, суббота
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