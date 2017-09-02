«Ядрёный Вождь» обыграл «Арктик» в стартовом матче седьмого сезона Ночной лиги

Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги стартовал 2 сентября матчем открытия московского отборочного этапа в дивизионе «Лига Надежды» между командами «Ядрёный Вождь» и «Арктик».
«Ядрёный Вождь» — «Арктик» — 6:3 (0:1, 3:0, 3:2)
0:1 — Ромашин (Матвеев, Артёмов), 15:40.
1:1 — Суфияров (Милохин), 25:51.
2:1 — Зелинский (Пушкарёв), 34:47.
3:1 — Кузнецов, 38:26, бол.
3:2 — Монахов (Корнилов, Каречкин), 41:20, бол.
4:2 — Морозов (Бочаров, Тихонов), 44:05.
4:3 — Монахов, 51:26.
5:3 — Зелинский (Морозов, Ольховский), 56:19.
6:3 — Александров, 58:52.
Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги стартует 2 сентября в Москве