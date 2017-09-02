Каменский: чем выше позиции КХЛ и сборной, тем больше растёт Ночная лига

Олимпийский чемпион, куратор конференции «Приволжье» Ночной хоккейной лиги Валерий Каменский поделился мнением о социальной значимости любительских соревнований по хоккею.

«Правильно, что седьмой сезон Ночной лиги посвящён 45-летию Суперсерии 1972 года. Массы должны знать и помнить историю хоккея, в частности этих матчей, которые вывели развитие нашей любимой игры на новый уровень. Знать людей, участвовавших в тех встречах. Здорово, что и спустя 45 лет о них не забывают, отдавая им должное за их действительно большие заслуги. Как говорится, без истории нет будущего.

Другого турнира, участие в котором принимало бы такое количество команд, в мире нет. 1000 – очень серьёзный рубеж. А если посчитать всех игроков, количество семей, задействованных в любительском чемпионате страны, то получится цифра, чётко показывающая, сколь велико значение Ночной лиги, сколь значительна она как социальное явление.

Год за годом уровень игры в Ночной лиге растёт. Думаю, развитие профессионального и любительского хоккея в нашей стране идёт в одном направлении. Чем выше позиции КХЛ и сборной, тем большее количество людей, на волне популярности игры, вовлекается в Ночную лигу. Поэтому в предстоящем сезоне хотелось бы пожелать дальнейшего прогресса Ночной лиге, а также победы нашей сборной на Олимпиаде. Последнее будет способствовать развитию любительского и детского хоккея», — приводит слова Каменского официальный сайт лиги.