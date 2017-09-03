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Лапенков: «Ак Барс», наверное, уже перед матчем решил, что спокойно нас обыграет

3 сентября 2017, воскресенье. 00:05 Хоккей

Нападающий ХК «Сочи» Евгений Лапенков прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (5:0).

«После Уфы было тяжело, нас разорвали, конечно. Тренер поинтересовался у игроков, у ветеранов, как мы будем играть дальше. Ребята высказались, ну и сдержали слово сегодня. Мы очень хотели победить. Знали, что играем с лидером в таблице. В итоге показали, что можем играть даже с топ-клубом.

Мы перестроились, забыли тот матч в Уфе и показали сегодня солидную, уверенную игру. Играли с большим желанием, стремлением лезть на ворота, бросать, отдаваться в каждой смене, в каждом отрезке. А Казань, наверное, уже перед матчем решила, что спокойненько выйдет и нас обыграет. Момент психологии сыграл», – цитирует Лапенкова «Спорт Бизнес Online».

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Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Сочи Евгений Лапенков
Новости. Хоккей
3 сентября 2017, воскресенье
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