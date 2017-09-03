Уорд: у меня есть опыт, которым я готов поделиться с Дарлингом

Вратарь «Каролина Харрикейнз» Кэм Уорд высказался о своём положении в команде и конкуренции со Скоттом Дарлингом.

«Я понимаю ситуацию. Дарлинга подписали на четыре года за неплохие деньги не для роли второго вратаря. Я знаю, на каком этапе находится моя карьера. Конечно, у меня есть самолюбие, я хочу иметь возможность играть и сделаю всё, что в моих силах, чтобы заработать игровое время. Но я надеюсь, что он сможет сделать следующий шаг. Он этого заслуживает. У меня есть опыт, которым я готов поделиться с ним. Я готов оказать ему поддержку», –цитирует Уорда News Observer.