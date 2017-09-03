Гомоляко: «Ак Барс» в матче с «Сочи» недооценил соперника

Бывший вице-президент «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением о победе «Сочи» над «Ак Барсом» со счётом 5:0.

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«Команда у «Сочи» неплохая, только она новая. И тренерский штаб новый. Ребятам надо пообкататься. Понятно, что такие результаты не очень нравятся руководству и тренерскому штабу. Я говорю о поражении в Уфе. Там не очень удачно сыграл Барулин. Шесть голов при одиннадцати бросках – не результат для вратаря такого уровня. Потом ребята начали играть в более открытый хоккей, а «Салават» сыграл на контратаках.

В Казани у «Ак Барса» была недооценка соперника. Это есть у хоккеистов в подсознании, дескать, если соперник проиграл 3:11, значит, и мы их непременно возьмём. Пусть не с большим счётом, но обыграем. И когда команда проигрывает, это непременно даёт стимул, чтобы в следующем матче сыграть более достойно и строго в обороне и не дать сопернику шансов. Что, в принципе, и произошло», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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