«Трактор» и «Куньлунь» назвали составы на матч в Челябинске

«Трактор» и «Куньлунь Ред Стар» обнародовали свои составы на очный матч.
«Трактор»:
Демченко (Францоуз);
Кольцов — Бородкин, Якуценя — Полыгалов — Кручинин;
Бэйлен — Вишневский, Виделль — Брюле — Щехура;
Шинин — Исаев, Ю. Петров — Рыбаков — Пеньковский;
Мамаев — А. Петров, Шаров — Безруков — Шолохов;
«Куньлунь»:
Хелльберг (Кархунен);
Кулда — Кинрейд, Костицын — Кейн — Вольски;
Блэкер — Ярвинен, Мюттюнен — Турессон — Дефацио;
Дялога — Воробей, Поникаровский — Чипчура — Ип;
Ибрагимов, Юйэнь — Локхарт — Брэйден;
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