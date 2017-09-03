Сёмин подписал просмотровый контракт с «Соколом» и забил в товарищеском матче

«Сокол» одержал в Иркутске победу над «Ермаком» — 4:2. Шайбы в составе красноярской команды забросили Озолиньш, Сёмин и Таталин (дубль).



Обладатель Кубка Гагарина Александр Сёмин для участия в данном товарище­ском матче под­писал просмотровый контракт с ХК «Сокол».

33-летний нападающий в 2016 году вернулся из НХЛ, подписав контракт с «Магниткой». В том же сезоне он стал обладателем кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 Сёмин провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 30 (16+14) очков. В 18 матчах плей-офф он отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности "-2". По завершении сезона контракт с ним не был продлён.