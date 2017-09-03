ЦСКА одолел «Сибирь», забив 3 гола в 1-м периоде, это 5-я победа кряду

Московский ЦСКА на своём льду взял верх над новосибирской «Сибирью». Это пятая победа в шести матчах. в текущем сезоне «армейцы» проиграли лишь раз — в стартовом матче сезона СКА. Новосибирская команда потерпела третье поражение подряд, а до того выиграла три матча кряду.

К 14-й минуте матча ЦСКА вёл со счётом 3:0 — отличились Кирилл Капризов, Максим Шалунов и Андрей Кузьменко. Во второй двадцатиминутке командам не удалось отличиться. В заключительной трети матча Патрик закриссон размочил счёт. Тем не менее, москвичи спокойно довели дело до победы — 3:1.

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