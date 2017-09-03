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ЦСКА одолел «Сибирь», забив 3 гола в 1-м периоде, это 5-я победа кряду

3 сентября 2017, воскресенье. 19:16 Хоккей

Московский ЦСКА на своём льду взял верх над новосибирской «Сибирью». Это пятая победа в шести матчах. в текущем сезоне «армейцы» проиграли лишь раз — в стартовом матче сезона СКА. Новосибирская команда потерпела третье поражение подряд, а до того выиграла три матча кряду.

К 14-й минуте матча ЦСКА вёл со счётом 3:0 — отличились Кирилл Капризов, Максим Шалунов и Андрей Кузьменко. Во второй двадцатиминутке командам не удалось отличиться. В заключительной трети матча Патрик закриссон размочил счёт. Тем не менее, москвичи спокойно довели дело до победы — 3:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 1 3:0, 0:0, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Капризов (Шумаков) – 04:15 (5x5), 2:0 – Шалунов (Нестеров, Шумаков) – 08:34 (5x4), 3:0 – Кузьменко (Окулов, Григоренко) – 13:40 (5x4), 3:1 – Закриссон (Санников, Игнатович) – 45:39 (5x5)

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Сибирь ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
3 сентября 2017, воскресенье
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20:14 Шумаков: агрессии и негатива со стороны болельщиков «Сибири» не заметил
20:12 Скабелка: возьму это поражение на себя, мне не удалось подготовить команду
19:54 Окулов: ротация не нервирует, в ЦСКА мы все дружная семья, в раздевалке без драк
19:51 П. Зубов: игра у «Сибири» начинает появляться, после 0:3 ребята меня услышали
19:51 Мастрюков: игра в большинстве поводит «Ладу», должны забивать
19:46 «Авангард» пропустил 6 шайб от «Витязя», это 2-е поражение подряд при двух голах
19:43 Капризов: отыграл все матчи ЦСКА? Везёт мне, наверное
19:41 Никитин: у ЦСКА получился первый период, Капризов — «лимитчик», поэтому и играет
19:32 Аболс: Соина, думаю, увидим не раньше, чем через месяц
19:29 Мартемьянов: «Амур» посвятил победу Кондратьеву, у него родился ребёнок
19:28 Щехура: даже не могу сказать, что произошло, «Трактор» уупстил концентрацию
19:16 ЦСКА одолел «Сибирь», забив 3 гола в 1-м периоде, это 5-я победа кряду
18:57 «Авангард» — «Витязь»: Фурх трижды пропустил за период, Осипов получил 5+20
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18:30 «Амур» отыгрался на 59-й минуте и вырвал победу у «Лады» в овертайме
18:25 Е. Бодров: «СЮ» хорошо реализовал моменты, будем стараться всегда так выигрывать
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17:57 «Салават» забил 17 голов в двух матчах, Ларсен забивает в каждом матче сезона
17:44 «Куньлунь» отыгрался с 0:3 и обыграл «Трактор» по буллитам, у Кейна дубль
17:37 Голы Эллисона, Осалы и буллит Мозякина позволили «Магнитке» одолеть «Барыс»
17:29 Ларсен: «Салавату» не стоит заострять внимание на 17 шайбах за две игры
17:21 «Адмирал» уступил «Автомобилисту», это пятое поражение в шести матчах
17:02 Фазель: ИИХФ остаётся только принять решение НХЛ по Зарипову
16:44 «СЮ» разгромил «Нефтехимик», это 2-я победа подряд, у Зубова 3 очка
16:13 Окулов, Шумаков и Шалунов сыграют за ЦСКА в матче с «Сибирью»
16:01 Алтыбармакян: здорово, что я наконец сыграл за СКА
15:48 Стали известны составы «Лады» и «Амура» на очный матч
15:41 Форвард «Салавата» Зубов забил свой 50-й гол в «регулярках» КХЛ
15:22 Сёмин подписал просмотровый контракт с «Соколом» и забил в товарищеском матче
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15:07 Дубль Талалуева помог МХК «Спартак» одолеть команду «СКА-Серебряные Львы»
14:52 Окулов: настраиваюсь на игру с «Сибирью» как на очередной матч «регулярки»
14:36 «Магнитка» и «Барыс» назвали составы на матч в Магнитогорске
14:26 Стали известны составы «Автомобилиста» и «Адмирала» на очный матч
14:19 «Трактор» и «Куньлунь» назвали составы на матч в Челябинске
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