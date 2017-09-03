П. Зубов: игра у «Сибири» начинает появляться, после 0:3 ребята меня услышали

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал поражение от ЦСКА со счётом 1:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Всё было понятно, когда проигрываешь первый период со счётом 0:3. Благодарен ребятам за то, что услышали мои слова в перерыве. Взяли себя в руки, преодолели стартовое волнение. Во втором периоде забили быстрой гол, который, правда, не засчитали. С таким сильным соперником нужно играть с первой минуты и до 60. Пока на табло не горят нули, имею в виду время, всегда остаётся надежда. Благодарен ребятам, что они не опустили рук и отработали на высоком уровне.

При чём тут не везёт? В спорте такого нет понятия. Либо ты работаешь, либо ничего не получается. Игра у «Сибири» начинает проявляться. Насчёт незасчитанного гола — решение судей, я не могу судить», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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