Светлов: «качели» в результатах команд — особенность этого чемпионата КХЛ

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о старте чемпионата КХЛ сезона-2017/18.

«Лично меня на старте сезона обнадёживает московское „Динамо“. Четыре победы в пяти матчах — хороший старт, даже несмотря на крупное поражение в дерби с ЦСКА. Другое открытие — удивительный разброс в результатах. ХК „Сочи“ сначала „летит“ Уфе — 3:11, а потом побеждает в Казани — 5:0. Омск на равных играет в гостях с ЦСКА, а через день уступает в Подольске — 2:6. То же московское „Динамо“ после 1:6 с ЦСКА одерживает три победы. Такие „качели“ — особенность именно этого чемпионата.

У каждой такой истории свои причины. Возьмите, например, Омск, который полностью выложился в матче с ЦСКА, был близок к положительному результату, но в концовке уступил — 0:3. Было понятно, что в эмоциональном плане после такого обидного поражения омичей в Подольске будет ждать очень тяжёлый матч. Так и произошло — сибиряки не собрались, и «Витязь» победил без особого труда.

Что касается ХК «Сочи», то здесь делать выводы рано. У южан строится новая команда, а в таких ситуациях главную роль всегда играет тренерский штаб. В контрольном сезоне голы команде давались очень тяжело, да и «регулярку» она проводит очень неровно. Слабый матч с «Куньлунем» сменил неплохой с «Амуром», потом провал в Уфе и успех в Казани. Думаю, нужно подождать ещё несколько недель, чтобы понять, в каком направлении клуб пойдёт дальше. Все возможности для строительства и прогресса у ХК «Сочи» есть", — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.