Безруков: морально был готов к сезону и ждал, когда меня вызовут в «Трактор»

Нападающий «Трактора» Иван Безруков поделился впечатлениями от матча с «Куньлунь Ред Стар» (4:5 Б), который стал для него дебютным в КХЛ.



«Конечно, был впечатлён, когда перед игрой позвали на тренировку с «Трактором». На сончасе плохо спал, ворочался, волновался. Пришёл на игру, ребята подбодрили. Спасибо им и тренерам. В первой смене получился силовой приём, где-то уверенно шайбу через борт вывел. Волнение прошло. Хотелось бы, конечно, чтобы команда выиграла, болельщиков порадовать после обидного поражения. К сожалению, не получилось, хотя инициатива была на нашей стороне. Расслабились во втором периоде, допустили ошибки, которые привели к пропущенным голам.

Я знал, какой будет хоккей и что меня ждёт. Морально был готов к сезону и ждал, когда меня вызовут. Запомнился момент, когда с Марселем Шолоховым выходили два в два. Там пошёл в обводку, нужно было бросить с ползоны. Ничего, это первый матч. Будем исправлять свои ошибки, будет всё нормально", — цитирует Безрукова пресс-служба клуба.

Итоги дня КХЛ: «Салават» снова учинил разгром, Скабелка взял вину на себя Критиков Эркки Вестерлунда слышно всё меньше, а «Нефтехимик» и «Авангард» пропустили 12 шайб на двоих.

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