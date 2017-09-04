Бадюков: Скабелке нужно успокоить «Авангард» и не нагнетать обстановку

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков оценил текущие выступление «Авангарда» в регулярном чемпионате КХЛ.

Итоги дня КХЛ: «Салават» снова учинил разгром, Скабелка взял вину на себя Критиков Эркки Вестерлунда слышно всё меньше, а «Нефтехимик» и «Авангард» пропустили 12 шайб на двоих.

«Скабелка уже взял вину на себя за поражение от «Витязя». Он сказал, что недостаточно подготовил команду. Я бы больше плюсов поставил «Витязю», потому что он очень здорово сыграл. Игроки пошли активно на защитников. Вы видели, какие голы были забиты. Были допущены индивидуальные ошибки, и «Витязь» ими воспользовался. В зоне атаки защитники проваливались, и у подмосковной команды появлялись хорошие контратаки. Афиногенов и Макеев забили, а Семёнов вообще в историю вошёл. Он в последний раз больше двух шайб 15 лет назад забивал. И то не в России.

Дело в том, что «Витязь» после проигранного матча «Югре» настраивался на любого соперника, а тут подвернулся такой раздражитель, как «Авангард». И он побежал с первой минуты. Вы видели, как Швец-Роговой забросил. Всё стало получаться. Если честно, я бы дал прогноз на то, что «Авангард» выиграет в этом матче, потому что очень сильное впечатление произвела игра с ЦСКА. Но и «Витязь» тоже бежит. Он побежал так, что мало не покажется. Сейчас давать прогнозы вообще дело неблагодарное – никогда не знаешь, как всё сложится. И здесь, скорее всего, нашла коса на камень, если смотреть с точки зрения омичей, а если рассматривать всё с позиции «Витязя», то вся команда выполнила то, что должна была сделать.

Вдобавок к этому у них прекрасное физическое состояние. Они использовали те моменты, которые надо было использовать. Что может сделать Скабелка в такой ситуации? Вернуть команду в то состояние, в котором она была до первой домашней встречи. Да, было волнение и какие-то недоработанные сочетания. Но это состояние тренеру нужно вернуть. Надо успокоить команду и не нагнетать обстановку, а сказать, что были такие-то ошибки, а всё остальное мы делаем на тех же скоростях. Где-то нужно добавить эмоций.



Прекрасно показал, как нужно действовать после крупно проигранного матча, «Сочи». Это просто классный пример для всех, для учебников, как нужно настраиваться. У «Авангарда» есть такие лидеры. Уверен, что Медведев и другие игроки соберут команду. Думаю, мы увидим «ястребов» не бегущими вперёд, но строго-настрого выполняющими свои обязанности в системе игры», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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