Женская молодёжная сборная начала подготовку к выставочным матчам с Финляндией

Женская молодёжная сборная России приступила к тренировкам в подмосковном Новогорске, сообщает пресс-служба ФХР. Тренерский штаб вызвал на сбор 28 игроков.



Вратари: Карина Золотарёва («СКИФ»), Анна Алпатова, Милена Третяк (обе — «Торнадо»).

Защитники: Анастасия Головкина, Дарья Коваленко (обе — «Атлант»), Алина Орлова («Арктик-университет»), Елена Проворова, Анастасия Медведева, Олеся Наместникова (все — «СКИФ»), Анна Савонина («Кристалл»), Софья Сычёва («Бирюса»), Ирина Цацына («Динамо», Санкт-Петербург), Вита Понятовская (ХШ им. Макарова, Челябинск).

Нападающие: Мария Александрова («Торнадо»), Варвара Борискова, Валерия Дрындина, Мария Пушкарь, Елизавета Шкалёва (все — «Атлант»), Диана Жалимова («Арктик-университет»), Оксана Братищева, Кристина Шашкина, Илона Маркова, Ильмира Таипова (все — «СКИФ»), Мария Тюганкина, Алёна Зубкова, Полина Мордасова (все — «Агидель»), Алёна Мезенцева («Бирюса»), Анастасия Якубива (СКСО, Екатеринбург).



В программе сбора — тренировки на льду и в тренажёрном зале. Сбор продлится до 9 сентября, на следующий день команда отправится в Финляндию, где с 11 по 14 сентября проведёт три выставочных матча с молодёжной женской сборной этой страны. Начало всех матчей — в 18:30 по московскому времени.