Ерёменко, Месарош, Доус и Воробей признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

«Викторович, дай уже сыграть «волку». Чем запомнилась неделя КХЛ Жердев разочаровал Назарова, Зарипов напугал Бэттмена, а Захаркин не отпускает Вайсфельда – юмор недели в КХЛ.

Лучшим вратарём признан Александр Ерёменко («Динамо» М), в двух матчах одержавший две победы. Голкипер отразил 97,56% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,96 (оба показателя – лучшие в лиге за неделю).

Лучшим защитником признан Андрей Месарош («Слован»), вместе с командой одержавший две победы в трёх матчах. Защитник словацкой команды завершил все эти игры с положительным показателем полезности при общем показателе «+3», а также набрал в них 4 (3+1) очка.

Лучшим нападающим признан Найджел Доус («Барыс»), в трёх матчах набравший 7 (5+2) очков (лучший показатель в лиге за неделю) при показателе полезности "+4". На счету нападающего казахстанской команды дубли в поединках с «Металлургом» и «Северсталью». В среднем Доус проводил на льду 20 минут 40 секунд (лучший показатель в лиге за неделю среди нападающих).

Лучшим новичком признан защитник Павел Воробей («Куньлунь Ред Стар»), в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы. 19-летний игрок китайского клуба завершил все эти игры с положительным показателем полезности при общем показателе «+4». В гостевом матче с «Трактором» Воробей стал автором голевой передачи, набрав первое очко в КХЛ. Защитник «Куньлуня» в среднем проводил на льду 15 минут 46 секунд. На его счету также четыре броска по воротам и пять блокированных бросков соперников.

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