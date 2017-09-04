Нападающий «Спартака» Чистов прошёл список отказов, ни один клуб его не забрал

Нападающий «Спартака» Станислав Чистов был переведён в список отказов, откуда его не забрал ни один клуб КХЛ.

«Чистов прошёл через список отказов, ни один клуб не забрал игрока», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.

34-летний Чистов в текущем регулярном чемпионате сыграл за красно-белых один матч и не отметился результативными действиями. В прошедшем сезоне он выступал за «Локомотив» и «Автомобилист», провёл 43 матча и набрал 16 (8+8) очков. Весной он подписал со «Спартаком» контракт на один год, после процедуры отказа Чистов был переведён в «Химик».