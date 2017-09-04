А. Стрельцов: силы у «Лады» есть, а эмоции немного утихли, их не хватало

Нападающий «Лады» Александр Стрельцов прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (1:2 ОТ).



«Вели почти всю игру 1:0, чуть-чуть не дотерпели. Естественно, сопернику надо было что-то делать, он пошёл вперёд. Немного подвело удаление в конце. Сами в большинстве не забиваем, заработали удаление и в меньшинстве пропустили. Ну а в овертайме „три на три“ уже кому как повезёт.



Все понимали, что во втором периоде надо ещё забросить, чтобы облегчить себе ситуацию. Не получалось, соперник хорошо в обороне играл. Были моменты, но не забивали.



Силы есть, может быть, эмоции немного утихли, их не хватало. Физически все готовы. Нельзя так проигрывать. У нас было три очка, а за полторы минуты стало всего одно.



У брата постельный режим, ему особо даже ходить нельзя. Сделали операцию, восстанавливается. Врачи говорят, месяц-полтора ещё, пока неизвестно точно», — сказал Стрельцов в эфире клубного телевидения.

Итоги дня КХЛ: «Салават» снова учинил разгром, Скабелка взял вину на себя Критиков Эркки Вестерлунда слышно всё меньше, а «Нефтехимик» и «Авангард» пропустили 12 шайб на двоих.

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