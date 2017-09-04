Знарок: СКА действовал по заданию, Барабанова хотели посмотреть в первом звене

Главный тренер петербургского СКА Олег Знарок прокомментировал победу над московским «Спартаком» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Более-менее хорошая игра получилась, действовали строго по заданию. «Сухой» матч, все — молодцы. Барабанова хотели посмотреть в первом звене, два гола это звено забило. Бригада большинства для клуба, хотя сборную держим в уме», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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