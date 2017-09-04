Ковальчук: у Херсли бросок сильнее, чем мой, он сетку прорывал, я так не делал

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал победу над «Спартаком» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Слышали сегодня поддержку и от болельщиков СКА, приятно, что в Москве за нас болеют. Обычно, когда мы играли со «Спартаком», меня освистывали, а сегодня поддерживали. Мне очень приятно. Не знаю, с чем связана такая перемена в настроении московских болельщиков. Мы стараемся всегда играть для болельщиков. Сегодня была красивая игра. Какая моя супер-результативность? В прошлые годы так же играл, посмотрите статистику, каждый раз так говорите, как будто что-то сверхъестественное делаю. Барабанов в первой тройке выглядел хорошо, они с Плотниковым оба отлично играют, много черновой работы выполняют. Приятно с обоими играть. Алтыбармакян старается, молодец, что попал в состав. Даст бог, скоро забьёт, поздравим его.



«Спартак» идёт на четвёртом месте в конференции, приехал после долгой гостевой серии, играет через день, ребята подустали. У нас перед выездом был чуть больше перерыв. У «Спартака» молодая хорошая команда, игроки стараются, отличный тренерский штаб. Думаю, точно выйдут в плей-офф. У кого бросок мощнее — у меня или у Херсли? Конечно, у Патрика, он сетку прорывал, у меня такого пока не было», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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